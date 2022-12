Amico del Principe William muore in incidente aereo in Kenya

(Di sabato 10 dicembre 2022) Ilha reso omaggio sul suo sito internet al pilota britannico Mark Jerkins, morto ieri in uncon il figlio nel parco nazionale dello Tsavo Est in. L'è ...

L'Amico del Popolo

... all'indomani della cocente sconfittaBrasile con la Croazia ai Mondiali in corso in Qatar, è Roberto 'Pato' Moure, celebre giornalista brasiliano notissimo in Italia,intimo di Paulo ..."Ieri ho perso unche ha dedicato la sua vita a proteggere la fauna selvatica in alcuni dei parchi nazionali più rinomati dell'Africa Orientale - ha scritto William - Mark Jenkins e suo figlio ... Fondazione Cortina: tutto pronto per i grandi eventi sportivi della stagione SAN STINO - Giuseppe Pitteri considerava un vincolo troppo stretto, insopportabile, l'amministratore di sostegno che gli era stato imposto dal Tribunale. Pare che ricevesse 50 euro a ...Versione non confermata dal citato amico della coppia, che dichiara di aver realizzato ... nonostante il gran dispiegamento di forze di Polizia e della presenza di ambulanza e automedica del 118.