Saldo IMU 2022 entro il 16 dicembre | chi deve e pagare e chi no Come si calcola

Fiscoetasse

Come ricorda Money.it, per capire quanto pagare per ilbisogna consultare i regolamenti comunali relativi all'anno di imposta. Per l'acconto (o prima rata), la cui scadenza ricorre a giugno,......Indice dei contenuti Chi deve pagare l'nel 2022 Come si calcola l'secondo atto per milioni di italiani chiamati alla cassa! A giorni si paga ilChi deve pagare l'nel 2022 Il ... Saldo IMU 2022: in cassa entro il 16 dicembre Anche quest’anno, i cittadini italiani che possiedono altri immobili rispetto alle abitazioni principali sono tenuti a pagare l’IMU sulla terza casa.Ai fini dell’esenzione è sufficiente che il possessore dell’immobile abbia stabilito la residenza anagrafica e la dimora abituale.