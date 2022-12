Pallanuoto femminile | Serie A1 2022-2023 | Trieste vuole puntellare il quarto posto

(Di venerdì 9 dicembre 2022) LaA1 didomani, sabato 10 dicembre, vedrà completarsi la settima giornata: la, quarta in classifica, riceverà la Brizz Nuoto, mentre il Rapallo, quinto, attenderà la Florentia, infine ci sarà lo scontro diretto nella zona calda della classifica tra Como Nuoto e Bogliasco. Mercoledì 7 dicembre, infatti, si sono giocati due anticipi della tornata: la SIS Roma ha battuto il Plebiscito Padova per 11-7 ed è rimasta a punteggio pieno, mentre le patavine sono state agganciate a -3 dall’Orizzonte Catania, che è passato per 6-19 in casa della RN Bologna. Questi due anticipi si erano resi necessari per permettere alle prime tre della classifica di prendere parte da oggi, venerdì 9, a domenica 11 dicembre al 2° turno ...

