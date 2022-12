Larve vive di Anisakis in Alici marinate

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 9 dicembre 2022) dolci e piccanti. Ministero della Salute segnala richiamo per rischio fisico – Il ministero della Salute ha annunciato sul portale del dicastero dedicato agli Avvisi di sicurezza e ai Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori, l’immediato richiamo dagli scaffali dei negozi delle “dolci e piccanti” a marchio Corcione Ingross, per un possibile rischio chimico per i consumatori. Nel dettaglio, il richiamo delledolci e piccanti riguarda il lotto 261022 con scadenza 26/06/23 venduto in vaschetta da 200 g. L’articolo è prodotto dalla ditta Panico Filomena (IT2911) nel proprio stabilimento di via Masseria Coppola c/da Alaia 57 bis a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli ma commercializzato da Corcione Ingross di Cinzia Genovese. Come spiega la notifica del Ministero della ...