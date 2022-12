La sconcertante profezia di Fulton Sheen sull’Anticristo che deve venire

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Nel 1947 il vescovoprofetizzò le mosse dell’Anticristo per ingannare le anime e portare gli uomini a sé. Ma il grande pastore non mancò di suggerire anche le opportune “contromisure” da adottare contro il “principe di questo mondo”. Stava servendo messa come chierichetto al vescovo John Spalding quando gli cadde di mano l’ampollina L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Sport Fanpage

... ma basti il dettaglio più. Mentre i ristori Covid ai comuni mortali sono stati pagati ... Comunque vada, si avvererà ladi Woody Allen: "Prevedo sconvolgimenti, prevedo disastri ...... con Enrico Letta che traccia la via per i prossimi mesi, arriva la: il Partito ... "Come chiamare il nuovo Pd": la () proposta di Massimo Cacciari La Germania ha scoperto cosa è andato storto ai Mondiali in Qatar: nel resort era tutto sbagliato