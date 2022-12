La Croazia è un pugile che sa incassare i colpi

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Ogni centimetro quadrato di questa città è un luogo di conflitto. Valeva per Raimundo Blanco nel romanzo “Bastogne” di Enrico Brizzi, riferito a Nizza; vale ancor più per gli stadi dove gioca ladel calcio, che alla costante di essere stata promettente e fumosa, indi bella e dannata, aggiunge ora il crisma della resistenza. Non con la R maiuscola, mai carente ad un popolo pesantemente flagellato dall’occupazione nazista e dalla secessione del 1991 (i toponimi della riviera istriana recano intitolazioni ai partigiani come Anton Buškovi?, e nei cimiteri del Quarnaro riposano famiglie civili, vittime di strage), bensì la capacità di sopportare, attendere con pazienza,e abbozzare, che le maglie a scacchi raramente avevano esibito, crogiolandosi nella piacevolezza estetica e nei risultati che sgorgavano fluidi dalla ...