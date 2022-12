Gualtieri | ' Nessuna egemonia di Conte su opposizione No scissioni nel Pd | non porta fortuna'

... chi lo pensa sbaglia e non andra' daparte. I leader passano, il Pd c'e' e ci sara' come ... ma io questa critica 'esistenziale' sul Pd non la condivido - ha concluso- I laburisti in ...... chi lo pensa sbaglia e non andra' daparte. I leader passano, il Pd c'e' e ci sara' come ... ma io questa critica 'esistenziale' sul Pd non la condivido - ha concluso- I laburisti in ...A Roma, l’immancabile albero di piazza Venezia viene alimentato da un impianto fotovoltaico installato che permette di ridurre il consumo.L'esclusione dai fondi Pnrr per i quattro impianti di trattamento dei rifiuti a Roma è "molto grave e stiamo lavorando per una soluzione alternativa". Ma non c'è alternativa all'impiantistica e anzi " ...