Covid | in Italia in una settimana 221 154 casi e 686 morti

Leggi su tgcom24.mediaset

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Leggi Anche, Iss: in lieve calo l'indice Rt che passa da 1,14 a 1,10 - In aumento i ricoveri Nuovi- 19 ancora in discesa in unacon - 2,8% (rispetto al calo dello 0,7% ...