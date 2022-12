Antonella Fiordelisi chiede al pubblico di eliminare Daniele | lite notturna

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Grande agitazione durante la notte al Grande Fratello Vip 7. In casa è scoppiata unapiuttosto accesa tra alcuni concorrenti. Tutto è partito quando, di notte,ha fatto un appello ai telespettatori del programma tv rindo di non votareDal Moro, che si trova attualmente al televoto con Charlie Gnocchi, ma di mandarlo fuori dal gioco. GF Vip 7,aldiDal Moro: caos in casa Rivolgendosi aldel GF Vip 7,ha detto di salvare Charlie e di mandare fuori. Laha detto che bisogna sperare nell’uscita di Dal Moro. ...

Al Grande Fratello Vip va in scena uno strano momento che vede protagonisti Edoardo Donnamaria e Oriana Marzoli , dopo il pesante litigio tra quest'ultima e. In poche parole, il concorrente si sarebbe fortemente avvicinato alla concorrente di origine venezuelana, con la quale scherza e, addirittura, l'ha presa in braccio per portarla ...Nella casa del GF Vip Edoardo Donnamaria ha dato della capra ae lei per tutta risposta è scoppiata a piangere. Edoardo Donnamaria e: la lite La storia d'amore tra Edoardo Donnamaria eha iniziato ad avere i ...Al Grande Fratello Vip va in scena uno strano momento che vede protagonisti Edoardo Donnamaria e Oriana Marzoli, dopo il pesante litigio tra quest’ultima e Antonella Fiordelisi. In ...Oriana ed Edoardo Donnamaria si stanno avvicinando dopo la lite tra la Marzoli e Antonella Fiordelisi Ecco cosa è successo al GF Vip.