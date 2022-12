Ziliani è stato generoso | ma al Napoli mancano 5 scudetti Ecco la sequela di errori arbitrali

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Paoloha contato 4mancanti alin realtà sono ben 5 i titoli sottratti alla compagine partenopea. Paolonell’elencare solo 4mancanti alnell’ultimo decennio pedatorio.piu.com ne ha conteggiato uno in più, cinque. Proprio in virtù di queste considerazioni i tifosi azzurri, ma anche gli sportivi in generale, sono preoccupati per il prosieguo della stagione. Gliche hanno sconvolto le ultime giornate di campionato prima della sosta per il Mondiale non fanno presagire nulla di buono per la ripresa delle attività agonistiche.Gli ...

Napoli - Il messaggio del giornalista Paolosui social al presidente Abodi : 'Non so se succederà: ma il Napoli, quattro volte secondo ... CalcioNapoli24.it èselezionato dal nuovo servizio ...La voce sta girando da giorni, prima erail Corriere dello sport a ventilare l'ipotesi di una cessione delle quote azionarie da parte ... Osserva invece Paolo, dopo il crollo in BorsaManca sempre meno alla ripresa della Serie A dopo il lungo stop per i Mondiali in Qatar. Intanto ieri il Napoli è tornato in campo, in amichevole contro l’Antalyaspor, per prepararsi al meglio fisicam ...L'omicidio di Laura Ziliani dal punto di vista criminologico: l'assassinio nel giorno della festa della mamma che ha sconvolto Brescia ...