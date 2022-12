Uomini e Donne oggi | 8 dicembre 2022 | non in onda | perché?

Leggi su ascoltitv

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Vi siete messi comodi sul divano, pronti ad assaporare una nuova puntata diapprofittando magari anche del fatto che essendo giorno di festa non dovete andare a lavorare. E invece, su Canale 5 avete trovato un film-tv. La rabbia che vi ha preso è pari solo alla curiosità di sapere che cosa è successo. Come mai, giovedì 8, non va in? Il motivo è presto detto, e ve lo abbiamo in parte anticipato sopra:è infatti la festa dell’Immacolata, giorno che viene considerato festivo sul calendario. Per questo, Canale 5 ha deciso di sospendere la programmazione abituale del day time, contando probabilmente sul fatto che molti telespettatori del dating show di Maria De Filippi saranno fuori ...