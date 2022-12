Si fingeva modella di alta classe | era una pusher

Leggi su agi

(Di giovedì 8 dicembre 2022) AGI - Amante del crossfit, di vestiti costosi e dei ristoranti più esclusivi, María Teresa, soprannominata “la”, è passata per lungo tempo per una signora dell'società di Marbella (Málaga), che cambiava spesso auto e aveva con sé un telefono cifrato: invece era la “regina della cocaina”. La donna viveva in una casa enorme e lussuosa dove gli agenti l'hanno arrestata trovando in un armadio un kg di cocaina dentro un sacchetto con sovraimpresso il logo “Rolls Royce”. La donna, 49 anni, colombiana, era arrivata sulla Costa del Sol nel 2000 grazie all'aiuto di un narcotrafficante francese, padre dei suoi tre figli. Da allora ha accumulato molto potere agendo nell'ombra. Il suo compito era, presumibilmente, quello di mettere in contatto i venditori della Colombia e gli acquirenti stabilitisi in Spagna. Era un amante del lusso. Frequentava le ...