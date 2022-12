Qui era solo un bambino | oggi è uno dei volti più amati | lo riconoscete?

Motorzoom.it

... "Illogico andarsene lontano da casa" Massimiliano nontenuto in vita da trattamenti di ... Perché non posso farloin Italia A casa mia, anche in un ospedale, con i parenti, gli amici, vicino ...Bruno, papà di Massimiliano,già apparso in un video accanto al figlio che chiedeva di poter ... È arrivato a questo puntoperché non ce la fa più. Non ce la fa più. È una sofferenza continua, ... Qui era appena un bambino, crescendo è diventato un asso della MotoGP: ecco chi è I due si sono sposati nel 2005, e le nozze sono state celebrate all’Ara Coeli di Roma in diretta televisiva. Da allora, la coppia è diventata una delle più amate del mondo dello spettacolo italiano. E ...Era stato dichiarato morto dai chirurghi che lo stavano operando in sala operatoria, ma, a sorpresa, dopo 5 ore si è risvegliato nella camera mortuaria dell’agenzia. No non è fantascienza, è quello ch ...