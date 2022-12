Messaggi antisemiti e minacce di morte | tra i denunciati da Segre anche Chef Rubio

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Ieri la senatrice a vita Lilianaha presentato alla caserma dei carabinieri di Milano 24 denunce perricevute online. Assistita dall’avvocato Vincenzo Saponara, apprende l’Ansa, ha presentato le denunce querele alla Sezione Indagini Telematiche del Reparto Operativo – Nucleo Investigativo. Si tratta pdi persone che negli ultimi mesi sui social o con delle email hanno inviatodi “odio di natura diffamatoria, spesso di carattere antisemita e contenenti auguri di”. Tra questi ci sarebbec’èGabriele Rubini, conosciuto come, noto sia per le sue trasmissioni televisive, Unti e bisunti o Camionisti in trattoria sia sui social, dove ha centinaia di migliaia di follower. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Il leader del gruppo, Heiche Verding, è noto per aver diffusoin rete. Già in passato alcuni seguaci del Reichsbürger sono stati protagonisti di atti di violenza, tra cui l'...Uno dei leader del gruppo, Heiche Verding , è noto da tempo per aver diffusoin rete. Già in passato alcuni seguaci del "Reichsbürger" sono stati protagonisti di atti di violenza, ...Si tratta nella maggior parte di messaggi di “odio di natura diffamatoria, spesso di carattere antisemita e contenenti auguri di morte”. La stessa Segre parlando al forum nazionale delle donne ebree d ...La senatrice a vita ha presentato alla caserma dei carabinieri di Milano 24 denunce per le minacce ricevute online.