ilGiornale.it

L'ex Ilva ancora al centro dell'agenda politica italiana Last butleast la intricatissima ... Ma ora il governo, spesso tacciato di essere troppo statalista e sovranista, sembra invece ...La prima manovraprevede obbligo di accettare pagamenti con la carta a partire da 60 euro, ... Gran parte degli istituti in Italia scelgono di non applicare commissioni sui prelievi- on - us ... "Meloni not welcome". E il collettivo aggredisce la Digos Ennesima protesta del Cua di Bologna: durante la manifestazione di ieri nella zona universitaria bolognese, alcuni manifestanti avrebbero deciso di deviare dall'itinerario concordato e avrebbero attac ...Alla fine il “Boris Godunov’ di Mosurgskij, ha convinto tutti. Scontato il consenso di Mattarella e Meloni ma tutti gli altri sono d’accordo. Guadagnino: “Per fortuna abbiamo un’opera russa”. James Br ...