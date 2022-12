Manolo Portanova convocato per Genoa-Sudtirol dopo la condanna | ma va in tribuna

Poi il Genoa ha deciso di mandare il centrocampistain tribuna, forse dopo l'ondata social che si è abbattuta sui canali ufficiali della squadra ligure. Il giocatore aveva ricevuto ...... la senatrice Pd, Annamaria Furlan , ex segretaria nazionale della Cisl, entra nel caso scoppianto intorno alla convocazione del centrocampista del Genoa,, condannato in primo grado ,...La notizia della condanna per stupro non aveva portato nessun provvedimento restrittivo per Manolo Portanova che fino a questa mattina ...Quando in mattinata il Genoa ha diffuso l’elenco dei convocati per la partita di oggi sui social della società si è scatenato il dibattito. Manolo Portanova, solo pochi giorni fa condannato a 6 anni i ...