Lagarde | rischi notevoli per la stabilità finanziaria in Ue

accresciuti da prospettive economiche che si indeboliscono": lo ha detto la presidente della Bce, Christine, aprendo la conferenza dell'European Systemic Risk Board (ESRB).ha ...: "notevoli per la stabilità finanziaria in Ue" approfondimento Bce,: "Alzare tassi d'interesse per contrastare l'inflazione" "L'ambiente instabile", legato a situazioni quali ...Il rischio è quello noto di innescare una spirale prezzi-salari ... che in questo modo si favorisca disoccupazione e recessione economica. A giugno scorso Lagarde sembrava positiva: "I salari hanno ...L'Italia prima in Ue in termini assoluti per la mancata riscossione dell'Iva: nel 2020 il divario è stato di 26,2 miliardi (20,8%). Emerge dal rapporto pubblicato dalla Commissione europea. Seguono la ...