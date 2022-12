Inter | Gosens | «Mio idolo? Quando sono cresciuto come calciatore è sempre stato Alaba»

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Robin, esterno dell’, ha parlato di vari argomenti, tra cui i suoi idoli diera bambino Robin, esterno dell’, ha parlato nel corso del Q&A sui canali social nerazzurri. PAROLE – «Idoli?, hoamatoha ricoperto i vari ruoli. Adesso mi piace molto Kimmich, la sua mentalità e la sua disciplina è qualcosa da seguire. Quante lingue parlo? In totale quattro e mezzo: inglese, tedesco, italiano, olandese e un po’ di spagnolo, ma non molto bene». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Chi poi vuole ritagliarsi uno spazio da protagonista nell'è Robin, chiuso lo scorso anno da Perisic e quest'anno dalle ottime prestazioni di Dimarco . Il tedesco è stato il protagonista ...Commenta per primo Robinha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali dell'. L'esterno nerazzurro ha affrontato molti argomenti, a partire dal compagno con cui ha legato di più: 'Credo Calhanoglu, perché ...Inter, un Gosens rinato convince tutti in campo: l'esterno tedesco pronto a dire la sua si confessa sui canali ufficiali del club ...Perché ha scelto il numero 8 “È il numero che ho sempre avuto in Olanda e con l’Atalanta. è stato il numero più importante che ho avuto nel contesto del calcio”. Quante lingue parla “In totale ...