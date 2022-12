Federica Nargi | lo shooting col body è bollente | fa girare la testa ai fan

(Di giovedì 8 dicembre 2022)manda in tilt i follower. Look da urlo per l'ex Velina, che ha incantato i fan con unnero sexy

Corriere dello Sport

Un siparietto tutto da ridere tra Alessandro Matri e. L'ex giocatore della Juventus vieta alla compagna di avvicinarsi alla sua ...... tra questi: Enrico Brignano, Luca Argentero e Cristina Marino, Manuela Arcuri, Martina Stella,, Caterina Balivo, Clizia Fornasier e Attilio Fontana, Rossella Brescia, Natalie ... Matri "minaccia" Federica Nargi: "Non toccare questi vini" Federica Nargi manda in tilt i follower. Look da urlo per l'ex Velina, che ha incantato i fan con un body nero sexy ...Qualcuno fermi Federica Nargi: la modella continua a far impazzire i fan con contenuti da bollino rosso: stavolta si è presentata con un body super sexy.