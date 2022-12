Days Gone | il regista si scaglia contro le recensioni negative “e ignoranti”

Leggi su screenworld

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Lo scrittore ediJohn Garvin, nonché direttore creativo del titolo, ha affermato recentemente che il gioco non ha ricevuto il giusto plauso universale della critica per tre motivi, uno dei quali è dovuto ai “recensori bacchettoni eche non si sono preoccupati di giocare davvero al gioco“. Pertanto secondo John Garvin lehanno influito e non poco sull’andamento generale del gioco.che tra l’altro hanno in parte portato alla cancellazione del sequel. Rispondendo a un fan su Twitter, John Garvin ha affermato che ci sono tre motivi per cui il gioco d’azione e avventura open-worldnon ha ricevuto il giusto merito dalla critica internazionale. Garvin sostiene che il primo problema è legato ai bug e ...