Cristiano Ronaldo | “Portogallo troppo unito per essere spezzato da forze esterne”

Commenta per primo Dopo le voci arrivate in mattinata dal Portogallo secondo le qualivoleva lasciare il ritiro del Portogallo per la panchina nella gara con la Svizzera, qualche minuto fa è arrivata la smentita da parte dello stesso giocatore: ' Un gruppo troppo ...Il Portogallo, contro la Svizzera, ha tenuto fuorie guardate come ha giocato e come ha vinto! Non si vince con il singolo, ma con la squadra. Vogliamo mettercelo in testa anche noi ..."Un gruppo troppo unito per essere spezzato da forze esterne. Una nazione troppo coraggiosa per lasciarsi spaventare da qualsiasi avversario". Attraverso i suoi profili social Cristiano Ronaldo mette ...L'ex giocatore della Juventus può avere accesso agli atti e scoprire il mistero dei milioni mancanti che deve ancora incassare ...