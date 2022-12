Addio a Ray Nelson | l’autore di fantascienza che inventò il cappellino con l’elica

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Lo scrittore statunitense Ray, autore di, collaboratore di Philip K. Dick, è morto all’età di 91 anni. L’annuncio della scomparsa, avvenuta per cause naturali, è stato dato dalla famiglia. Come autore diha esordito nel 1963 con il racconto lungo “Turn off the Sky”, tradotto in italiano con il titolo “Spegnere il cielo” nella collana Urania Mondadori. Nello stesso anno pubblicò un altro racconto lungo di grande successo, “Eight O’Clock in the Morning”, pubblicato in italiano come “Alle otto del mattino” da Perseo Libri, che ha ispirato il film di“Essi vivono” (1988) del regista John Carpenter. Nel 1967 apparve il suo primo romanzo, “The Ganymede Takeover”, scritto in collaborazione con Philip K. Dick, riscoperto grazie al film “Blade Runner” ...