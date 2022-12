“Squalifica” GF Vip | aria pesante per le due concorrenti Le hanno viste e accusate

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) La friccicante 20esima puntata del GF Vip 7 ha lasciato, come tutte le altre, i suoi pesanti strascichi e tra ipiù tormentati c’è indubbiamente Antonella Fiordelisi. L’ex schermitrice, l’ha notato anche il conduttore Alfonso Signorini, se la prende per tutto ultimamente. Ma le parole di Micol Incorvaia e Giaele De Donà lespezzato il cuore. Ancora non se ne capacita e ora si inizia a parlare di due squalifiche. Il GF Vip 7 non ha ancora valutato quanto denunciato poco fa dalla 24enne di Salerno, ma lo farà di certo. Nemmeno la relazione sentimentale instaurata ormai da mesi nello spiato appartamento di Cinecittà pare procedere a gonfie vele. Antonella Fiordelisi continua a scontrarsi con Edoardo Donnamperché non è stato disposto a dire che Micol Incorvaia e Giaele De Donà sono delle brutte persone. La ...

Dopo la puntata del Gf7 di lunedì scorso, Antonella Fiordelisi è in crisi. La schermitrice ha saputo in diretta cosa ... tanto da invocare per le sue coinquiline la: " Per le cose che mi ...La richiesta di Antonella Fiordelisi al GfAntonella Fiordelisi ha chiesto ladal Grande Fratellodi Micol Incorvaia e Giaele De Donà . Alla giovane sportiva non è per niente ...