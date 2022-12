Segreteria PD | Majorino | ' Che il mio cuore batta per Elly non è un grande scoop'

- 'Mi piace vedere che c'è un clima costruttivo, Fiducioso che ritroveremo compattezza poi vedremo al Congresso chi sarà eletto leader' così l'europarlamentare ...... dopo l'ufficializzazione della candidatura per ladel Pd. L'attuale governatore dell'... ma messa così la proposta di Renzi si potrebbe ribaltare: faccia la Moratti la vice di. Ma ...Roma, 6 dic. Adnkronos) – "Il centrosinistra non ha mai vinto in Lombardia, ma messa così la proposta di Renzi si potrebbe ribaltare: faccia la Moratti la vice di Majorino. Ma ormai è cosa fatta".Un incontro "interlocutorio", un momento "di confronto" nel quale sono stati illustrati nel dettaglio i cinque punti programmatici del M5s. (ANSA) ...