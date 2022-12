Napoli | la laureata che sceglie di fare la netturbina | «Ho il posto fisso e potrò comprarmi l’auto»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Federica Castiglia è una dei 200 netturbini neo-assunti a. Ha 24 anni e lavorerà in Asìa, l’azienda dei rifiuti partenopea. Insieme ad altri undici nuovi spazzini che hanno vinto il concorso di operatore ecologico, è in possesso di una laurea. In ottica e optometria. Ma non si pente della sua scelta, come racconta oggi in un’intervista a Repubblica: «È un lavoro vero e stabile e, poi, diciamocelo: è unche dà ampie garanzie. E non trovo nulla di particolare in unache, come lavoro,liberamente dil’operatore ecologico». Per lei quello dello spazzino è «un lavoro di grande dignità. E poi l’aver vinto questo concorso e aver conquistato unmi dà maggiore tranquillità». Nel suo settore le offrivano ...