I Santi di Giovedì 8 Dicembre 2022

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA – Solennità L’assenza della macchia del peccato nella vita di Maria è fonte di consolazione e di speranza per l’intera umanità: vuol dire che il cuore di ognuno ha la possibilità di essere specchio cristallino della vita di Dio. Significa che l’essere umano può generare in questo mondo l’essere divino. Questo privilegio di Maria, nata senza peccato, è in realtà un dono per tutti gli uomini. Lo hanno sempre saputo i fedeli, anche i più semplici, che nei secoli hanno venerato la M…www.ebeati.it/dettaglio/20600 San NATALE CHABANEL Sacerdote e martire Francia, 2 febbraio 1613 – Canada, 81649Noël (Natale) Chabanel nacque in Francia il 2 febbraio 1613 ed entrò nel noviziato della Società di Gesù presso Toulouse all’età di diciassette anni. Ordinato sacerdote, fu professore di retorica. ...