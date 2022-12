1899 | ecco cinque teorie sulla serie targata Netflix

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Il finale dici ha lasciato con moltissime domande e pieni di curiosità. Il marchio di garanzia dei creatori, però, non lascia dubbi: come in Dark tutti i quesiti irrisolti troveranno risposta nelle stagioni successive. In attesa della prossima stagione disulle domande che ci ha lasciato il finale della: 1. Ci sono narratori affidabili? Negli episodi finali disi scopre che i personaggi sono intrappolati in una simulazione. Le domande che sorgono sono molteplici: chi l’ha progettata? Perché i personaggi sono coinvolti? Chi la controlla? Viene anche introdotta la figura misteriosa del “Creatore”, che, nell’ultimo episodio si scoprirà essere proprio la protagonista Maura., però, ...

... The Dropout MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA IN UN FILM TV O MINISERIE Murray Bartlett,a voi ... Candy Niecy Nash - Betts, Dahmer Juno Temple, The Offer MIGLIOR SERIE STRANIERAAvvocata Woo ......Paolo Armelli Il robot da cucina smart di Xiaomi che sfida il Bimby di Diego Barbera Elogio di... []perché ci stiamo concentrando sugli strumenti che consentono agli artisti di partecipare ...Ecco i nuovi ingressi della guida della prima associazione di ristoratori nata in Italia per salvaguardare ricette, sapori, saperi. Indirizzi che sono una certezza ...Negli scorsi giorni la serie Netflix 1899 è stata accusata di plagio, ma è davvero così Cerchiamo di analizzare la questione e di fare chiarezza.