Wanda Nara | dopo il messaggio sui social | L-Gante è ancora più furioso e sbotta in diretta tv

(Di martedì 6 dicembre 2022) A quanto pare il flirt traed L-ha significato qualcosa di più profondo per il rapper argentino, vista la reazione infuriata che ha avuto alla notizia del ritorno di fiamma tra la showgirl e il marito Mauro Icardi. Ecco cosa è successo.

ha condiviso su Instagram un messaggio ricco di riflessione dopo il suo ultimo incontro con L - Gante. Incontro terminato, secondo i gossip, con una lite furiosa tra i due. "Mi piace l'...e Mauro Icardi, secondo i rumor in circolazione, sarebbero tornati insieme. La questione avrebbe mandato su tutte le furie L - Gante, il rapper a cui è stata attribuita una liaison proprio ...A quanto pare il flirt tra Wanda Nara ed L-Gante ha significato qualcosa di più profondo per il rapper argentino, vista la reazione infuriata che ha avuto alla notizia del ritorno di fiamma tra la sho ...Wanda Nara e L-Gante ancora protagonisti del gossip in Argentina. Dopo aver detto addio (definitivamente, pare) al marito Mauro Icardi, l'imprenditrice si è riavvicinata al cantante 22enne conosciuto ...