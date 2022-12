Shomurodov messo sul mercato da Mourinho | un club di Seria A ci pensa per gennaio

Leggi su rompipallone

(Di martedì 6 dicembre 2022) Sembra essere molto più che probabile la partenza didalla capitale, sponda giallorossa, visto lo scarsissimo minutaggio che Josegli ha concesso fin ora, pur essendo un giocatore che, lo scorso anno, ha voluto lui stesso in squadra. Come riportato stamattina dalla Gazzetta Dello Sport, infatti, l’uzbeko ha avuto a disposizione 115 in 6 presenze di campionato, a cui vanno aggiunte 2 presenze ed un goal in Europa League, sicuramente troppo poco per poter dimostrare il suo valore.Roma Sampdoria La Sampdoria ha individuato il nuovo centravanti, forte suse parte Caputo Sarebbe infatti la Samp a voler riportare l’uzbeko in terra ligure, dopo la precedente esperienza al Genoa. Stankovic sta cercando di cambiare qualche interprete per poter smuovere le acque e ribaltare ...