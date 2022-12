Samuel Eto’o perde la testa | preso a calci un tifoso al Mondiale!

(Di martedì 6 dicembre 2022), presidente della Federazione del Camerun,letteralmente ladopo Brasile-Corea del Sud. L’ex attaccante dell’Inter all’uscita dallo stadio 974 è stato fermato da alcuni tifosi per selfie ed autografi. Poi uno youtuber algerino si è avvicinato a lui con la sua videocamera probabilmente dicendogli qualcosa che ha fatto scattare l’ex Inter. La L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Probabili formazioni Liverpool-Atalanta, 4^ giornata Champions League Le parole di Simone Inzaghi al termine di Lazio – Zenit Eriksen sarà operato: impiantato un defibrillatore Portogallo-Germania, streaming gratis: dove vedere la diretta tv Euro 2020 Passionale e unita per 95 minuti: Atalanta, si fiera della tua grande ...

Un video che mostra la leggenda del calcio cameruneseprendere a calci un uomo in Qatar sta facendo il giro della rete. A quanto pare,stato provocato con affermazioni 'esplosive'. Cosa successo aQuando l'ex attaccante ...L'insistenza di uno youtuber algerino avrà alimentato il nervosismo diper l'eliminazione dai Mondiali in Qatar del suo Camerun, che aveva pronosticato come candidato per la vittoria finale, tanto da ricevere un calcio dall'ex giocatore dell'Inter. L'attuale ...