Luciano Punzo eliminato dal GF Vip 7 | tutte le percentuali

Potrebbe essere una puntata clamorosa quella di stasera del Grande Fratello Vip , lunedì 5 dicembre. Non solo c'è in vista un'eliminazione (potrebbe uscire), ma ci sono diversi argomenti da trattare, su cui i social nelle ultime ore si sono parecchio scatenati. Torna forte la richiesta di espulsione per Charlie Gnocchi, e sempre per lo ...Tre grandi protagonisti del reality targato Mediaset sono in ballo al televoto: uno tra Patrizia Rossetti ,e Micol Incorvaia dovrà salutare i suoi compagni d'avventura ed uscire dalla ...Ventesima puntata per il Grande Fratello Vip e qui su DavideMaggio.it, come ogni lunedì, si rinnova l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò c ...Nella ventesima puntata del Grande Fratello Vip, sfida al televoto tra Luciano Punzo, Micol Incorvaia e Patrizia Rossetti. Ecco i nostri pronostici sul prossimo eliminato.