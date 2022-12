Forte esplosione in un' abitazione a Cortona | donna incinta portata in ospedale

LA NAZIONE

Il boato alla Fratta, una densa colonna di fumo visibile da lontano. La quarantenne ha avuto solo lievi ustioni del ..." L'di ratio dei debiti insostenibili ha reso diversi debitori " famiglie, aziende, ... alle prese con unaumento dei costi di finanziamento, con il calo dei redditi e del fatturato, e ... Forte esplosione in un'abitazione a Cortona Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Improvvisa eruzione dello Stromboli nel pomeriggio. Generata anche onda di tsunami di un metro e mezzo di altezza. STROMBOLI TORNA A FAR PAURA: poco dopo le 16 del pomeriggio di domenica 4 dicembre, u ...