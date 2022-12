Agenzia ANSA

... coordinata dalla locale Procura, è stata avviata nel 2020 e, secondo l'accusa, avrebbe permesso di disarticolare un presunto sodalizio, composto da imprenditori che, attraverso una 'carosello',...L'introduzione della fatturazione elettronica per le partite Iva in regime forfettario è diventata realtà. Per ilsi tratta di un passaggio vantaggioso in termini di contrasto allae all'evasione oltre che per la semplificazione della riscossione delle imposte. Allo stesso tempo è stata data una ... Fisco: frode carosello nel Nisseno,cartiera anche all'estero Carabinieri della compagnia di Caltanissetta e del gruppo della Guardia di finanza nissena hanno eseguito un'ordinanza cautelare nei confronti di undici persone indagate, a vario titolo, per associazi ...Una evasione dell’Imposta sul Valore Aggiunto per ben 4 milioni di euro, che ha portato a una mega multa da 8 milioni: è il traffico illecito internazionale di carburanti che ha per protagonista un’az ...