Covid | il ministro Schillaci accelera | nuove regole sui positivi asintomatici entro Natale

Leggi su open.online

(Di martedì 6 dicembre 2022) Il decreto con lesull’isolamento per ial, 5 giorni senza tampone finale per gli, arriverà «a breve, sicuramente prima di». Ad annunciarlo è ildella Salute Orazioall’Adnkronos prima di entrare nella decima Commissione del Senato per illustrare le linee programmatiche del suo dicastero. Il ministero è al lavoro già da diverse settimane per semplificare le normative sulla quarantena, con l’obiettivo di renderla più breve. La proposta dei 5 giorni di isolamento senza test finale l’aveva proposta l’Istituto Spallanzani di Roma che aveva inviato un parere sulle possibili. Lo Spallanzani aveva dichiarato che, a loro avviso, «per gli ...