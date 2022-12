Complesso sportivo “Libertà” | De Lorenzo | De Stasio e Miceli chiedono chiarezza

Leggi su anteprima24

(Di martedì 6 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Sia fattasu tutti gli aspetti relativi all’affidamento in gestione del’ (ex Cral) di via Cosentini”. A chiederlo – con una interrogazione indirizzata al sindaco e agli assessori al Patrimonio e alle Finanze di palazzo Mosti – sono i consiglieri comunali Giovanni De, Rosetta Dee Angelo, componenti della Commissione Consiliare Sport. Dalla relazione sullo stato di gestione degli impianti sportivi, redatta ad aprile dal dirigente dell’Ufficio Sport, si evinceva una situazione di morosità da parte dell’attuale gestore nei confronti del Comune al 31.12.2021. La stessa relazione, inoltre, evidenziava che di tale situazione di morosità erano stati resi edotti sia il Servizio Patrimonio ...