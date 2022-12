Richard Sharp | da Goldman Sachs alla BBC

Leggi su tvzoom

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Intervista a– ‘Devo chiedere a Rishi Sunak 350 milioni di sterline: un tempo ero il suo capo’ Sunday Times, di John Arlidge, pag. 6ha celebrato l’anno del centenario della BBC non godendo di nuovi episodi di Hancock’s Half Hour, ma prendendo una cotta per Tony Adams. L’ex difensore dell’Arsenal è stato la prima star di Strictly Come Dancing eamava le sue mosse. “ed io stiamo parlandoBroadcasting House, la sua prima intervista da quando è stato nominato presidente della BBC un anno e mezzo fa. Il suo ufficio rivela che è dipendente da molto più di Strictly. Ha una dozzina di canali accesi contemporaneamente, non solo la BBC, ma anche Bloomberg, Al Jazeera e MSNBC.ha esattamente l’aspetto di un ...