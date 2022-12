Pelé positivo al Covid | le figlie tranquillizzano | «Non è in immediato pericolo di vita»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Le condizioni dicontinuano a tenere in ansia il mondo del calcio dopo la positività al. Ledel campione brasiliano hanno tranquillizzato tutti nelle ultime ore. In un’intervista Flavia e Kely, le duedi O Rei, hanno detto chetre settimane fa è stato trovatoal, e la sua positività ha compromesso i polmoni che hanno subito un’infiammazione: «Ha fatto i vaccini, ma il suo sistema immunitario era ed è debole per la chemioterapia contro il tumore al colon. In questi giorni è stato ricoverato per curare l’infiammazione polmonare successiva al. È sotto antibiotico e reagisce alle terapie». Proseguono le«Oggi le sue condizione sono serie, data l’età, ma nostro padre non è in ...