Euronews Italiano

... personali, dirette dei familiari, è il modo più efficace per non far perdere la, che non si è affatto attenuata". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergiodurante l'......andare in sala sono stati ricevuti al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio, ... svolti durante quest'anno in occasione del trentennale delle stragi, punta il faro sulla... Mattarella,memoria stragi '92 è viva,trasmetterla ai giovani Roma, 5 dic. (askanews) - A trent'anni di distanza dalle stragi mafiose del '92 la memoria non si attenua, la solidarietà con i familiari ...Roma, 5 dic. (LaPresse) - "Mentre Lamberto Giannini parlava, riflettevo che quando avvengono eventi luttuosi gravi di questo genere tutti quanti noi nel Paese ...