Mafia | Mattarella “Rinnovare solidarietà ai familiari delle vittime”

Leggi su iltempo

(Di lunedì 5 dicembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Trent'anni non sono pochi. Ma ogni anno il ricordo è sempre con lo stesso valore e intensità che c'era nei primi giorni. Però questo di far vedere le conseguenze sulla vita familiare dei congiunti, sullo sconvolgimento di prospettive di futuro e di condizioni è il modo per far toccare con mano l'orrore di quello che commette lacon i crimini. Ed è il modo – come ho detto – più efficace, anche per i giovani, per trasmettere questo messaggio di consapevolezza”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergioche ha ricevuto questo pomeriggio al Quirinale, in occasione del trentennalestragi del '92, Lamberto Giannini, Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica Sicurezza, con una delegazione die superstiti ...