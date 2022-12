(Di lunedì 5 dicembre 2022)è candidata ufficialmente alla segretaria deldemocratico. L’annuncio ufficiale è arrivato dopo settimane di rumors su una sua possibile corsa alle primarie, ed è arrivato da Roma, con un lungo comizio al Monk, in cui davanti a seicento persone ha sostenuto che iluna identità «, comprensibile e», da«di». La deputata è la terza a candidarsi ufficialmente alla guida deldopo l’ex ministra Paola De Micheli e il presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. «Non siamo una corrente nuova, siamo un’onda», ha dettoda Roma. «E se lo facciamo insieme io ci sono, non mi tiro indietro. Costruiamo ...

Linkiesta.it

... ed è arrivato da Roma, con un lungo comizio al Monk, in cui davanti a seicento persone ha sostenuto che il partitouna identità "chiara, comprensibile e coerente", da partito "di ...La parola d'ordine èl'identità perduta. "Il Comitato del Nord non vuole disgregare la ... Il leader della Lega, però, nonguardarsi solo dai Comitati del Nord, ma anche da chi fino a ... Il Pd deve ritrovare un’identità chiara e coerente da partito di sinistra, dice Elly Schlein Stefano Pioli, tecnico del Milan, questa sera è ospite di Fabio Caressa a Sky Calcio Club. A breve inizierà la trasmissione e, di conseguenza, ...«Nel mondo Disney non esiste il brutto tempo metereologico, quindi ci si deve vestire sempre leggeri ... che sale sulla nave per ritrovare se stessa». Cosa c’è di lei nel personaggio «Tutto. Io per ...