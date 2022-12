Gazzetta – Atletico Madrid | Forlan | “Joao Felix via? Potrebbe esplodere | come Coutinho…”

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 5 dicembre 2022) 2022-12-05 15:35:02Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dalla: Con il futuro di João Félix ancora in sospeso, l’ex attaccante dell’Atléticoha paragonato la situazione del portoghese a quella del brasiliano, ora in forza all’Aston Villa, ai tempi dell’Inter Nel pieno dei Mondiali e con il calciomercato alle porte, ci sono già calciatori che hanno deciso di lasciare i rispettivi club a gennaio. È il caso di João Félix. Nonostante le prestazioni notevoli in Qatar, il portoghese negozierà la sua partenza in inverno. Marca, infatti, ha fatto notareJorge Mendes, suo rappresentante, avrebbe già l’ok dell’Atlético. Il 23enne non si sentirebbe a proprio agio tra i colchoneros e il club del presidente Enrique Cerezo sarebbe pronto ad ascoltare ...