Fisco | Mef | nei primi dieci mesi entrate tributarie +10 | 2%

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Leerariali nel periodo gennaio-ottobre 2022accertate in base al criterio della competenza giuridica ammontano a 416.279 milioni di euro, con un incremento di 38.465 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell`anno precedente (+ 10,2 %). Lo comunica il Ministero dell`economia e delle finanze. Il significativo incremento di gettito registrato nel periodo in esame è influenzato principalmente da tre fattori: dal trascinamento degli effetti positivi sulleche si sono determinati a partire dal 2021, dagli effetti del D.L. n. 34/2020 (c.d. "decreto Rilancio") e del D.L. n. 104/2020 (c.d. "decreto Agosto"), che nel biennio 2020-2021 avevano disposto proroghe, sospensioni e ripresa dei versamenti tributari e, infine, dagli effetti dell`incremento dei prezzi al consumo che hanno influenzato, in particolare, la ...

