Camorra | sequestro da 290 milioni a imprenditore accusato di riciclare denaro clan

In applicazione delle disposizioni del 'Codice Antimafia', sono stati sottoposti a12 società, 16 autoveicoli, 37 rapporti finanziari e 639 immobili e terreni, ubicati nelle province di ...In particolare, nel 2017 le indagini avevano condotto all'arresto di 17 soggetti - tra i quali Passarelli, indagato per diversi reati aggravati anche dal "metodo mafioso" - e aldi un ...Militari dei Comandi Provinciali della Guardia di Finanza di Napoli e Bologna stanno dando esecuzione ad un provvedimento di sequestro emesso dalla Sezione per l’Applicazione delle Misure di ...Maxi sequestro di beni mobili e immobili quello eseguito dai militari della Guardia di Finanza su provvedimento emesso dal tribunale di Napoli. Il valore dei beni sequestrati ammonta a circa 290 ...