Terremoto in Italia | la scossa sentita a chilometri di distanza | paura e gente in strada

(Di domenica 4 dicembre 2022)alle Isole Eolie. Due scosse di, la più forte di magnitudo 4,6 della scala Richter, sono state registrate oggi, domenica 4 dicembre, nella mattinata alle 08:12. L’epicentro si trovava alle Isole Eolie, a tredi profondità, come riferito dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Laè stata avvertita dai cittadini di molti comuni del messinese e del palermitano. La secondasi è verificata qualche minuto più tardi ed era di magnitudo 2,0. Fortunatamente non sono stati registrati danni alle cose né tantomeno vittime o feriti. Secondo le ultime informazioni giunte pare, però, che una porzione di costone sia franata a Lipari, in località Valle Muria. Ci sono state, inoltre, altre scosse che hanno preceduto il sisma delle Isole Eolie. Leggi ...

