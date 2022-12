Rudy Zerbi è fidanzato? La sua verità a Verissimo

Per quanto riguardaha deciso che Tommy e Piccolo G andassero in sfida immediata ed ha chiesto aiuto a Lorella. I due hanno vinto la sfida e successivamente l'insegnante ha preso un ...Per lui maglia sospesa dalla Cuccarini e richiesta didi mandare in sfida i disobbedienti. Oggi nessun concorrente è stato eliminato, ma soffermandoci sulle prove di canto e di ballo, ...Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo c'è stato un Rudy Zerbi senza maschere. Si è tolto i ruoli dell'insegnante severo, che veste benissimo ad Amici, per raccontarsi senza veli. L’ex produttore Sony, ...Amici di Maria De Filippi 2022: Top e Flop della puntata di domenica 4 dicembre. I Top di puntata hanno vinto un premio speciale.