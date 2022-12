L’Atletico Battipaglia impatta contro l’Ascea | al ‘Pastena’ finisce 2 a 2

Leggi su anteprima24

(Di domenica 4 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Termina due pari l’invalevole per l’undicesima giornata del campionato di Prima Categoria, girone H, tra Atleticoe Ascea. Allo stadio “Luigi Pastena” i padroni di casa si sono portati in vantaggio in appena sette giri d’orologio: il capocannoniere dei gialloblù, Michele Vittozzi, ha prima trasformato un calcio di rigore al quinto minuto, rimettendo poi la palla in rete due minuti dopo. La squadra ospite ha poi chiuso il primo tempo realizzando un calcio di rigore e accorciando così le distanze. Peril gol del pari è arrivato al quinto minuto del secondo tempo, con un gol di Trama. Prosegue dunque con un punto la striscia positiva di un Atleticosicuramente reso stanco prima dal duro matchil ...