Classifica Coppa del Mondo femminile biathlon 2022-2023 | Lisa Vittozzi allunga in vetta!

(Di domenica 4 dicembre 2022)DELGENERALE 1ITA 185 2 SIMON Julia FRA 160 3 OEBERG Hanna SWE 144 4 TANDREVOLD Ingrid Landmar NOR 142 5 HAUSERTheresa AUT 131 6 OEBERG Elvira U25 SWE 121 7 PEON Linn SWE 118 8 LUNDER Emma CAN 116 9 VOIGT Vanessa GER 11410 WIERER Dorothea ITA 110 11 HERRMANN-WICK Denise GER 105 12 DAVIDOVA Marketa CZE 91 13 WEIDEL Anna GER 84 14 SCHNEIDER Sophia GER 82 15 COLOMBO Caroline FRA 74 16 EDER Mari FIN 63 17 BATOVSKA FIALKOVA Paulin SVK 60 18 LIEN Ida NOR 59 19 GASPARIN ESUI 58 20 LIE Lotte BEL 56 21 CHEVALIER-BOUCHET Anais FRA 56 22 GASPARIN Aita SUI 54 23 KALKENBERG Emilie Aaghei NOR 24 JEANMONNOT Lou U25 FRA 4525 PASSLER Rebecca U25 ITA 44 26 KLEMENCIC Polona SLO 43 27 ...