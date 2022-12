A Kiev temperature a - 5 gradi. Emergenza blackout

(Di domenica 4 dicembre 2022) E' arrivato l'inverno e acosì come in tutta la regione lesono scese sotto i 5. La società elettrica Dtek ha annunciato l'nella capitale ucraina, ...

E' arrivato l'inverno e acosì come in tutta la regione lesono scese sotto i 5 gradi. La società elettrica Dtek ha annunciato l'emergenza blackout nella capitale ucraina, specificando che non sarà possibile, ...Le scuole e gli istituti di formazione restano al buio ed al freddo, considerando le... i bambini e le bambine rimasti adovrebbero ancora frequentare le lezioni, online o in presenza. Ancora emergenza blackout a Kiev, nelle prossime ore temperature sotto zero e gelate (ANSA) - ROMA, 04 DIC - Emergenza blackout a Kiev e nell'intera regione sono stati annunciati ... Oggi il meteo indica nella capitale ucraina una temperatura di meno cinque gradi e gelate. Il ...Oggi il meteo indica nella capitale ucraina una temperatura di meno cinque gradi e gelate. Il direttore di Dtek Dmytro Sakharuk ha dichiarato che sarà possibile tornare alle interruzioni di corrente ...