Ultime Notizie Roma del 03-12-2022 ore 11 | 10

(Di sabato 3 dicembre 2022)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco vita in studio il Senato americano approvato una legge bipartisan per tutelare a livello federale i matrimoni tra persone dello stesso sesso interrazziali lo riporta la CNN il resto e ottenuto il via libera con 61 cm 36 No con il sostegno unanime dei democratici 12 voti dei repubblicani Adesso passo alla camera che dovrebbe a provarlo entro la fine dell’anno forse già la prossima settimana soddisfatto il presidente Joe biden gli Stati Uniti sono vicini riaffermare una verità fondamentale l’amore Amore ha detto il presidente degli Stati Uniti gli americani dovrebbero avere il diritto di sposare la persona che amano la politica la prima manovra del governo meloni Sta per arrivare in Parlamento dopo aver ricevuto la bollinatura della ragioneria e la firma del presidente ...