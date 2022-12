Messi | contro l'Australia un traguardo record

Commenta per primo Argentina (4 - 3 - 3): Martínez; Molina, Romero, Otamendi, Acuña; De Paul, Fernández, Mac Allister; Gómez,, Álvarez. Australia (4 - 3 - 3): Ryan; Degenek, Rowles, Souttar, Behich, Baccus, Mooy, Irvine, Leckie, Duke, McGreeL'unica vittoria dell'Australial'Argentina in sette sfide (1N, 5P) risale al luglio 1988 ... SINGOLI - Lionelnon ha ancora segnato un gol nella fase a eliminazione diretta dei Mondiali (...Argentina-Australia chiude la prima giornata degli ottavi di finale di Qatar 2022, Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale ...Per un teramano doc che si mette a disposizione del tecnico Pomante ... che poi non ha approfittato del turno di riposo dei teramani andando a pareggiare in casa proprio contro il prossimo avversario ...